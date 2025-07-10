Липецким дошкольникам объяснили правила безопасности на дорогах

Просветительские беседы с детьми проводят инспекторы и общественники в дошкольных учреждениях Липецка. Для малышей лето — время активных игр и прогулок, поэтому именно сейчас очень важно напоминать о правилах поведения на дорогах, отмечают в Госавтоинспекции региона.

Инспекторы и активисты «Клуба городского жителя» организовали серию встреч в детских садах № 105 и 98 под лозунгом «Залог безопасного лета». Ребятам объяснили, как правильно переходить проезжую часть, зачем нужны световозвращающие элементы, как вести себя в автомобиле и почему опасно играть возле оживлённых дорог.

По итогам встречи дошкольники согласились, что соблюдение ПДД — залог их безопасности, и пообещали вместе с воспитателями продолжать изучать дорожную грамоту. Подобные профилактические мероприятия липецкие автоинспекторы планируют проводить и в других детских садах региона.

«Обучение детей безопасности на дорогах — одна из важнейших задач воспитательного процесса. Чем раньше ребята усвоят эти правила, тем меньше рисков будет в их повседневной жизни», — не раз подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.