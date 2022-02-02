В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Липецкой области продолжается работа по обновлению автопарка сельскохозяйственной техники и оборудования. Для этого из федерального бюджета в 2022 году выделено 8,9 миллионов рублей.

2 февраля 2022 года на территории Ленинского лесхоза начальник управления лесного хозяйства Липецкой области Юрий Божко вручил ключи от новых тракторов директорам лесхозов региона. В этом году это первая поставка новой спецтехники для проведения сельскохозяйственных работ по выполнению мероприятий по воспроизводству и защите лесов Липецкой области. Ключи от новых пяти тракторов МТЗ-82 получили «Ленинский», «Задонский» «Донской» «Куликовский» и «Чаплыгинский» лесхозы.

«Конечно же, сегодня эта техника нам необходима для того, чтобы более качественно выполнять мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов Липецкой области. Сегодня в отрасли обновляется материальная база, доведены до совершенства средства пожаротушения. Это поможет увеличить площадь лесных насаждений в регионе, улучшить экологическое состояние в области, предотвратить рост уровня загрязнения окружающей среды» — прокомментировал начальник управления лесного хозяйства Юрий Божко.

В ближайшее время управлением лесного хозяйства Липецкой области планируется приобретение новой лесопожарной техники и противопожарного оборудования для оперативного обнаружения и тушения возгораний в государственном лесном фонде.