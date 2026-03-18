Липецким многодетным семьям с небольшим превышением дохода сохранят единое пособие

В Липецкой области родители с тремя и более детьми смогут получать единое пособие даже при небольшом превышении дохода. Раньше он лишал семью права на выплату. Теперь если за время получения этого вида соцподдержки доход семьи вырос, но не больше чем на 10%, при продлении пособия на следующий год в выплате больше не откажут и будут начислять ещё 12 месяцев.

Отделение Социального фонда по Липецкой области проактивно пересмотрит решения об отказах, которые выносили с января 2026 года. Если вам отказали только из-за небольшого превышения дохода, повторно подавать заявление и собирать справки не нужно. Уведомление о новом решении придет само — в личный кабинет на Госуслугах.

В липецком СФР напомнили, что единое пособие получают те, кому поддержка нужна больше всего: будущие мамы и семьи с детьми до 17 лет, где доход невысок. С начала года в регионе пособие уже назначили 25 504 семьям на более чем 50 000 детей и 672 беременным женщинам.

Нововведения ввели по поручению Президента РФ Владимира Путина после «прямой линии» в конце прошлого года. Если остались вопросы, звоните на горячую линию: 8-800-100-00-01 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу — до 16:30.