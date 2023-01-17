Более 33,7 миллиона рублей получат 18 некоммерческих организаций Липецкой области, чьи проекты стали победителями первого в этом году конкурса социальных инициатив, организованного Фондом президентских грантов, сообщила председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

Всего на конкурс поступило более 10,6 тысячи заявок из 87 субъектов Российской Федерации. Из них государственную поддержку в размере 4,3 миллиарда рублей получат почти две тысяч некоммерческих организаций.

Липецкие НКО представили на конкурс проекты следующих грантовых направлений:

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных

Развитие институтов гражданского общества

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия

Сохранение исторической памяти

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

По словам Ирины Бурмыкиной, более семи миллионов рублей из Фонда президентских грантов получат инициативы исторических общественных организаций. На эти средства будут реализованы проекты «На перекрестке древних культур», «Хранители древностей» и поход реконструкторов «Из варягов — в персы». Просветительская работа с молодежью по проблемам межнационального и межконфессионального согласия, формирования взаимоуважительного отношения к культуре народов России через знакомство с древней историей и археологией сегодня имеет особую важность.

Почти пять миллионов рублей будет направлено на реализацию проекта «Покров заботы» для оказания медико-социальной, психологической, социально-бытовой, социально-правовой, а также паллиативной помощи тяжелобольным гражданам, в том числе, прибывшим на территорию Липецкой области из новых российских регионов. При этом организаторы проекта будут взаимодействовать с медицинскими организациями, организациями социального обслуживания, бизнес-структурами, добровольцами.

Более четырех миллионов рублей из Фонда президентских грантов будет направлено Липецкой региональной общественной организации родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра (РАС) «Врастите мир. Аутизм в Липецке». Уже пятый год они ведут проект «Открытый круг», помогая детям и подросткам с РАС от 8 до 18 лет найти возможность для социализации посредством занятий в спортивных и творческих группах.

Председатель Общественной палаты отметила, что также государственную поддержку получат НКО, чья деятельность направлена на правовую защиту сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку женщин, родивших на ранних сроках беременности, людей с ограниченными возможностями здоровья, на оказание помощи малообеспеченным многодетным семьям, формирование у школьников семейных ценностей и развитие добровольчества.

Впервые в этом году благодаря президентскому гранту жители Липецкой области смогут побывать на Фестивале арбористов, который состоится в парке усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского «Рязанка». В рамках фестиваля арбористы – специалисты по уходу за деревьями и кустарниками, — продемонстрируют свое умение, а заодно приведут усадебный парк, являющийся памятником природы и объектом культурного наследия региона в порядок.

«Приятно видеть, что НКО Липецкой области активно участвуют в общественной жизни региона, оказывая помощь различным социальным группам населения, работают с молодежью, продвигают интересные научно — образовательные программы и проекты. Их энтузиазм, инициативность и цели, которые они ставят перед собой, вселяют уверенность в то, что развитие нашего общества движется в правильном направлении», — отметила председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

Она также обратила внимание на то, что в настоящее время утверждено положение об очередном конкурсе Фонда президентских грантов. Проекты на него можно будет подать с 1 февраля по 15 марта 2023 года.