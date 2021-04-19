Жителям старше 65 лет, а также инвалидам помогут навести порядок в доме социальные работники. Акция «Чистые окна» сегодня стартовала в областном центре. «Задача органов власти – окружить заботой представителей старшего поколения, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, всемерную поддержку и внимание», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Накануне православного праздника Пасха самая востребованная услуга у нуждающихся в соцобслуживании жителей региона – мытье окон. Обратиться за помощью в центры соцзащиты до сих пор могли только маломобильные граждане: после затяжной болезни, с травмами, ограничивающими движение или инвалиды-колясочники.

В Центре социальной защиты населения Липецка решили расширить категорию получателей. Теперь на помощь могут рассчитывать жители старше 65 лет и инвалиды с различными заболеваниями. «Эта категория граждан тоже нуждается в поддержке. Из-за возраста не каждому пенсионеру под силу вымыть окна во всей квартире. Да и проблемы со здоровьем могут усугубиться, особенно у инвалидов. Поэтому часть домашних дел мы готовы взять на себя», – отметила директор Центра социальной защиты населения по городу ЛипецкуКристина Горбачева.

Стоимость услуг по мытью окон небольшая – от 247 рублей, заявку на соцобслуживание пожилые липчане могут оставить по телефону 27-54-42. Соцработник приедет в удобное для человека время.