Липецким победителям чемпионата «Профессионалы» предложат стажировку и работу

Больше тысячи молодых людей приняли участие в отборочных соревнованиях чемпионата «Профессионалы» в Липецкой области. Участники продемонстрировали свои знания, навыки и высокий уровень подготовки. По итогам отбора были определены 450 профессионалов, которые представляют свои учебные учреждения на региональном уровне.

Чемпионат объединил талантливых и мотивированных участников по 88 компетенциям, среди которых: 60 основных компетенций, отражающих наиболее востребованные направления современной экономики, 28 юниорских компетенций, позволяющих школьникам проявить свои способности и сделать первые шаги в мире профессионального мастерства.

Новые компетенции: облачные технологии, прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем, плотницкое дело (юниоры), специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта, дополнительное образование детей и взрослых (юниоры), музейная педагогика (юниоры), информационная безопасность, информационная безопасность (юниоры), электроника (юниоры).

Оценивать уровень подготовки участников будут 653 эксперта, из них больше 100 – представители предприятий реального сектора экономики. Победители получат стажировку и предложения о работе на предприятиях региона и представят Липецкую область на федеральном чемпионате, который проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети».

«Система среднего профессионального образования сегодня – это прямой путь к востребованной, высокооплачиваемой работе. Мы это видим по запросам предприятий и в этом году увеличили приём в колледжи и техникумы более чем на тысячу бюджетных мест именно по тем специальностям, в которых регион нуждается. Такие площадки, как чемпионат «Профессионалы», – хороший старт для карьеры, где талант и умение можно сразу показать будущему работодателю», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.