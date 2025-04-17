Липецким подросткам психологи помогают в «Беседке»

В ходе рабочей поездки в Липецкую область Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вместе с губернатором региона Игорем Артамоновым посетили центр психологической помощи подросткам «Беседка». Этот уникальный проект, созданный в прошлом году при поддержке Президента России и Агентства стратегических инициатив, уже помог 850 подросткам.

Центр работает без выходных, предлагая бесплатную психологическую помощь по самым разным вопросам.

«Взаимоотношения с родителями, буллинг, неуверенность в себе – что угодно, тут готовы слушать и помогать. Можно участвовать в групповых тренингах, играть в приставку, общаться, можно даже побыть одному в уютной комнате – если есть такая потребность. При этом всегда рядом психологи, готовые говорить на любые темы. С родителями тоже работают. Абсолютно бесплатно. Если круглосуточный чат-бот, где можно запросить поддержку – о нём узнали дети из других регионов, и тоже обращаются. Наши психологи всем помогают», – отметил губернатор в своём телеграм-канале после посещения «Беседки».

Для удобства работает круглосуточный чат-бот в Телеграме, через который можно получить консультацию психолога. Центр расположен в Липецке по адресу: ул. Неделина, 40. Подробная информация доступна в официальной группе ВКонтакте. Записаться на консультацию можно по телефонам: 8-904-690-36-97, 8-900-592-34-06.