Липецким предпринимателям помогут с внедрением обязательной маркировки продукции

Реализацию системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в регионе обсудили на площадке Липецкой ТПП при участии представителей липецких областных Роспотребнадзора, минторга, минсельхоза, Облпотребсоюза, а также предпринимателей. На территории Российской Федерации на данный момент введена обязательная маркировка средствами идентификации 27 товарных групп. В отношении 15 товарных групп проводятся добровольные эксперименты по маркировке.

Участники согласились, что цифровая маркировка позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя, повышает прозрачность и доверие к брендам. Были озвучены действующие региональные меры поддержки в области маркировки товаров. По итогам мероприятия была достигнута договорённость о проведении обучения по различным товарным категориям. Разъяснительные мероприятия пройдут в формате ВКС при участии Минпромторга России, ООО «Оператор-ЦРПТ», региональных органов исполнительной власти, участников оборота товаров. Программа выглядит так:

Май: запуск первого этапа маркировки косметики и бытовой химии (мыло и моющие средства), а также первого этапа маркировки бакалейной продукции (снеки).

Июнь: запуск второго этапа маркировки косметики и бытовой химии (средства для волос, средства для бритья, дезодоранты) и второго этапа маркировки бакалейной продукции (специи, соусы).

Июль: маркировка товаров лёгкой промышленности и подготовка к запрету оборота немаркированных товаров третьей волны.

Август: введение новых правил маркировки с 1 сентября, регистрация в системе и подготовка к началу маркировки строительных материалов, сладостей и кондитерских изделий, игрушек для детей.

Сентябрь: запуск маркировки строительных материалов.

Октябрь: подготовка к запуску первого этапа маркировки сладостей и кондитерских изделий.

Ноябрь: подготовка к запуску маркировки игрушек для детей.