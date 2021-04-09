Начисления за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения стали темой рабочего совещания заместителя главы администрации Липецкой области Дмитрия Аверова с предпринимателями. Встреча прошла в центре «Мой Бизнес».

Рассматривался вопрос начислений за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов. Предприниматели поделились информацией о начислениях на примерах собственного бизнеса.

Дмитрий Аверов обозначил особенности расчёта и акцентировал внимание на решении вопроса декларирования собственных стоков предприятий. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Александр Завертяев отметил компоненты, которые учитываются при сбросе стоков. Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина сообщила , что у предпринимателей есть право проверять качество сбрасываемых вод и возможность фиксировать начисления за сброс через декларацию контроля сточных вод. Также было уделено внимание опрос у о дополнительных затратах предпринимателей, с которыми они сталкиваются, в том числе при заборе проб стоков и при установке очистных сооружений.

В ходе совместного обсуждения было принято решение о всестороннем информировании предпринимателей о нормативах, правилах расчёта и последовательности действий в случаях несогласия с размером начислений.

«Областная власть стремится создать максимально благоприятные условия для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Любые вопросы надо обсуждать с бизнесом открыто, важно делать это регулярно и помогать предпринимателям», – отмечает Игорь Артамонов.