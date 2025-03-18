Липецким предпринимателям упростили доступ к банковским гарантиям

Предприниматели Липецкой области смогут проще и быстрее получать банковские гарантии. Фонд поддержки МСП расширил партнёрство со Сбером: новое соглашение позволит выдавать поручительство по банковским гарантиям в экспресс-режиме. Соответствующий документ подписали директор Фонда Дмитрий Петухов и управляющий Липецким отделением Сбера Алексей Колчин.

Теперь Фонд в экспресс-режиме может выступить не только поручителем по кредитам, но и по банковским гарантиям. Максимальная сумма – до 25 млн рублей. Срок рассмотрения – один рабочий день. Из документов нужна только заявка, которая оформляется в банке. Быстрое оформление банковских гарантий позволит компаниям оперативно участвовать в торгах, заключать контракты и реализовывать проекты.

«Подобное взаимодействие – еще один шаг в развитии предпринимательства в регионе. Замечательно, что формировании новых мер поддержки и упрощении их предоставления принимают участие представители банковского сектора», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробности о работе Фонда можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте lipfond.ru или в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Специалисты Фонда готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8 и Елец, улица Карла Маркса, 15.