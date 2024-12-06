Семь предпринимателей из Липецкой области получили субсидию до 1 млн рублей на покупку и упаковку франшиз. Поддержку получил бизнес из Липецка и Ельца в сферах общественного питания, образования, зрелищно-развлекательной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Предприниматели возместили затраты на паушальный взнос, оборудование, аренду и коммунальные платежи.

Детский спортивный танцевальный клуб «Пантера» открылся в Липецке в 2023 году. В студии детям и подросткам преподают современные танцевальные стили и направления: хип-хоп, джаз-модерн, контемпорари, актерское мастерство, мюзикл. Владельцы студии получили субсидию на покупку франшизы в 2024 году в размере 809 тыс рублей. Компенсировали произведенные затраты на паушальный взнос, ремонт и оплату коммунальных услуг.

Руководитель бассейна для детей «Аквабулько» также благодаря субсидии компенсировала затраты на оборудование и паушальный взнос. Бассейн очень востребован в микрорайоне Университетский. Особенно популярно грудничковое плавание для детей от 2 месяцев, есть услуги️ детского массажа, АФК,️ душ Алексеева, войта-терапия.

Еще один пример успешного бизнеса, открытого в Липецке по франшизе, это образовательный центр «Наследие лидеров». Он открылся в 2023 году. Здесь есть арт-студия, мини-детский сад, проходят занятия по раннему развитию, подготовке к школе, детей обучают иностранным языкам, скорочтению. В день студию посещают около 20 детей. Владельцы бизнеса получили 594 тыс рублей. Окупили затраты на ремонт, приобретение оргтехники и оборудования. Предприниматели отмечают, что такая поддержка для них очень важна. Она компенсирует фактически 70% понесенных затрат.

Субсидирование части расходов по договору франчайзинга стало доступно предпринимателям с 2023 года. За 2 года субсидию получили 14 предпринимателей. Региональную меру реализует региональное управление экономического развития. «Франчайзинг – интересный опыт ведения коммерческой деятельности. Для начинающих предпринимателей это возможность запустить бизнес по отработанной схеме. Для владельца бренда – расширить сеть и повысить узнаваемость без дополнительных вложений. В мире популярность такой схемы растет. Уверен, липчане тоже подхватят этот тренд», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С подробной информацией о порядке предоставления субсидии, а также о других мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно ознакомиться на сайте мойбизнес48.рф