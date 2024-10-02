750 семей Липецкой области получили остатки материнского капитала. На эти цели было направлено свыше 2,5 млн рублей.

Остатком маткапитала считаются средства, оставшиеся после того, как большая их часть была использована для улучшения жилищных условий, образования детей и проч. Узнать точную сумму остатка можно в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Справки и выписки», а также в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области или в МФЦ.

Семьи могут получить остаток, который не превышает 10 тыс. руб. Для этого нужно подать заявление на Госуслугах или в региональном Соцфонде. Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Если его одобрят, средства перечислят в течение пяти дней.

В 2024 году материнский капитал составляет 630,4 тыс. рублей за рождение первого ребенка. За второго семья получает доплату — 202,6 тыс. рублей. Если до появления второго и последующих детей права на материнский капитал не было, семья получит финансовую поддержку в сумме 833 тыс. рублей.