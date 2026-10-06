Липецким школьникам объяснят правила безопасного общения с нейросетями

С 12 октября в Липецкой области, как и по всей стране, стартует новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». В этом сезоне уроки посвящены ответственному использованию искусственного интеллекта.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. На занятиях ребятам простым языком объяснят, чем полезны ИИ-помощники в учебе и повседневной жизни и какие риски возникают, если доверять нейросетям бездумно. Ключевые вопросы урока: чем ИИ-чат отличается от человека и как сохранять критическое мышление при общении с цифровыми помощниками.

Главный герой ролика – стеснительный толстолобик Миша, которому проще общаться с ИИ-чатом, чем с людьми. Вместе с учителем и одноклассниками он выясняет, чем могут навредить «галлюцинации» нейросетей, излишняя доброжелательность алгоритмов и «когнитивный аутсорсинг». Ребята узнают, как ставить задачи ИИ так, чтобы он помогал, а не подменял мышление. Важно также сохранять ответственность за результат и ценить командную работу.

В финале ребята вместе с героем делают главный вывод: искусственный интеллект — это инструмент, а ответственность за результат остается за человеком. А еще важно ценить командную работу и живое общение.

«Цифровая трансформация уже давно стала частью повседневной жизни, и наши дети — самые активные пользователи онлайн-пространства. Сегодня к этому добавляется еще один серьезный вызов — искусственный интеллект и нейросети, которые все плотнее входят в учебу и быт школьников. Очень важно, чтобы ребята не только пользовались современными технологиями, но и делали это безопасно и осознанно — понимали, где ИИ помогает, а где может ввести в заблуждение. Проект „Цифровой ликбез“ в доступной, игровой форме объясняет школьникам правила кибергигиены и ответственного обращения с нейросетями. Уверен, что липецкие школьники с интересом изучат новые материалы и возьмут полезные правила на вооружение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Видеоролики проекта рекомендуют смотреть вместе с родителями и педагогами. Все материалы проверены ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Методические разработки помогут учителям провести занятия на уроках информатики, ОБЖ и классных часах.

«Цифровой ликбез» проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национальной цели «Технологическое лидерство».

Все материалы доступны на сайте.