Как лечить болезни по генетическому коду и за секунды прогнозировать здоровье человека? В школе №30 прошёл «Урок цифры» от «Росатома» и «Сбера». Дети узнали, что квантовые вычисления помогут создавать лекарства и вакцины, улучшать диагностику, а квантовые компьютеры умеют считать в разы быстрее обычных. Также они посмотрели видеоролик и прошли тестирование «для опытных специалистов», в котором все задания были связаны с квантовыми технологиями и медициной.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики, возможность получить знания от ведущих технологических компаний. По проекту «Уроки цифры» в школах области федеральные эксперты выступают каждые три месяца. Следующая встреча пройдет уже в новом учебном году. Занятия со школьниками по материалам сайта Урокицифры.рф проходят на регулярной основе.

«Возможность из первых уст получать самую последнюю информацию в сфере высоких технологий — уникальная. Мы очень рады, что у школьников всей страны, и у липецких школьников этот шанс есть. Это помогает расширить кругозор, попробовать себя в самых разных направлениях, а в будущем — выбрать профессию по душе», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.