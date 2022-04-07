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Липецким школьникам рассказали об устройстве квантового компьютера

1 час назад
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Эксперты международной школы KIBERone рассказали пятиклассникам школы №34 о принципах работы квантового компьютера, правилах квантовых вычислений с применением на практике.

Липецкая область принимает участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Он позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает определиться с профессией.

Учащиеся узнали об использовании графических элементов в сервисе Canva, научились создавать презентации. При помощи суперкомпьютера можно решать конкретные задачи. Возможно в будущем, они смогут заменить привычные нам компьютеры. привычные компьютеры.

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