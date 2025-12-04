Липецким ветеранам СВО стало доступно бесплатное протезирование зубов

В Липецкой области теперь ветеранам спецоперации доступна не только реабилитация, психологическая и высокотехнологичная помощь, но и протезирование зубов. Каждый день стоматологи принимают тех, кто возвращается с передовой. Помощь оказывается в рамках территориальной программы госгарантий, а финансирование осуществляется за счёт областного бюджета.

При тесном сотрудничестве липецкого филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» и регионального минздрава ветераны СВО направляются в государственные стоматологические клиники по месту жительства для назначения новой меры поддержки.

«Мы последовательно расширяем помощь участникам СВО, и качественная медицинская помощь, включая стоматологическое протезирование, – часть нашей системной работы по поддержке защитников», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

К примеру, главный врач Липецкой городской стоматологической поликлиники № 1 Игорь Черных сформировал отдельную бригаду специалистов непосредственно для работы с ветеранами СВО.

«В бригаду вошли хирурги, ортопеды, медсёстры. Наша задача, чтобы в кратчайшие сроки бойцы получили качественную медпомощь. Ребята не стоят в очередях и находятся на связи с сотрудниками поликлиники по всем возникающим вопросам», – прокомментировал Игорь Черных.