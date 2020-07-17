Липецким журналистам показали строящиеся и реконструированные спортивные объекты в областном центре и Ельце

Журналисты местных СМИ в ходе пресс-тура накануне побывали на строящихся и реконструированных спортивных объектах в Липецке и Ельце. После снятия ряда ограничений в обновленных залах уже тренируются и дети, и взрослые. Например, в детской спортивной школе №1, на ремонт которой из бюджета было направлено 100 млн рублей.

«В этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке федерального бюджета реконструировано здание областной спортивно-адаптивной школы, расположенной на левом берегу на улице Невского для ребят с особенностями здоровья, – рассказал журналистам перед началом пресс-тура глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. На эти цели из областной казны выделено 56,5 млн рублей.

До конца года в регионе будет оборудовано пять спортивных площадок на базе центров тестирования ГТО. В Елецком районе откроют две площадки, в Задонском – одну, еще по одной в Становлянском и Чаплыгинском районах».

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса завершат в этом году в районном центре Долгоруково, добавил Игорь Артамонов. «Еще один возводится в Липецке недалеко от школы №14. А в Лебедянском районе появится футбольное поле. Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и рядом со школой №48 в областном центре», – сказал Игорь Артамонов.

Он добавил, что в рамках государственно-частного партнерства за счет частных инвесторов в феврале введен в эксплуатацию спортивно-игровой центр «Green Hill» в Липецке. Также сданы два крытых поля для минифутбола в Ельце на улице Юбилейная и в поселке Матырский в Липецке на улице Моршанская в районе школы №54.