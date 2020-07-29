Липецким журналистам показали “закрома” Родины

Хлеборобы Липецкой области собрали с полей уже свыше 1,5 млн тонн зерна. Комбайны на полях работают 24 часа в сутки. В передовых хозяйствах средняя урожайность составляет 70-80 центнеров с гектара. Это сейчас лучший показатель в России. Уже много лет Липецкая область обеспечивает зерном не только собственные хлебопекарные производства, но и другие российские регионы, а также зарубежье.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя достижения областного АПК, отметил, что залог успеха – кропотливая работа липецких аграриев. “В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд приводит к хорошим результатам. Сейчас перед нами поставлены серьёзные задачи по экспорту сельхозпродукции. Липецкая область входит в число лидеров по приросту экспортного потенциала. Раньше страна закупала зерно, а теперь Липецкая область и зерно, и растительное масло, и другие товары активно продает за границу”, – сказал Игорь Артамонов.

Представители средств массовой информации региона сегодня в ходе пресс-тура посетили элеватор Подгоренского мукомольного завода. Сейчас здесь идёт приёмка зерна нового урожая, но и прошлогодний ещё весь не использован. Автоматический пробоотборник “Cobra” достаёт озимую пшеницу из глубины каждого прицепа прибывающих многотонных КамАЗов и доставляет её в лабораторию на проверку качества. Оно, по оценке экспертов, очень хорошее. Из этого зерна будут печь хлеб для липчан весь год. Элеватор заполнен сейчас на 30%, всего же зерновые мощности хранения составляют здесь около 92 тысяч тонн.

В первом полугодии 2020-го Подгоренский завод произвёл 83 тысячи тонн муки. Сейчас на его территории строится склад для хранения зерна мощностью 6 тысяч тонн и газопоршневая установка. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на сентябрь этого года. Также журналисты побывали на лучших сельхозпредприятиях в Хлевенском, Елецком, Липецком, Задонском и Долгоруковском районах.