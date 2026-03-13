Липецкими ИИ-разработками заинтересовались муниципалитеты России

Сегодня работа региональных дней III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» началась со встречи участников с губернатором региона Игорем Артамоновым. Она прошла в формате «Прямого разговора» на площадке липецкого кампуса «Школы 21». На встрече присутствовали Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Глава региона поделился с представителями муниципалитетов страны опытом Липецкой области в цифровой трансформации и внедрении современных сервисов для жителей. Затем состоялось обсуждение актуальных тем развития территорий.

Игорь Артамонов рассказал, как в регионе трансформируются административные процессы и меняются подходы к повышению эффективности государственного и муниципального управления Один из ключевых акцентов – использование технологий, которые позволяют органам власти более точно и оперативно реагировать на запросы граждан, исключая излишние бюрократические процедуры.

«В Липецкой области накоплен опыт использования цифровых платформ, позволяющих аккумулировать и систематизировать поступающие от населения обращения. Это дает возможность органам власти всех уровней видеть реальную картину проблем на местах и выстраивать работу по их устранению в приоритетном порядке», – отметил губернатор.

Многие представители муниципалитетов из разных регионов России заинтересовались липецким опытом цифровизации сервисов в социальной сфере, в том числе разработками с применением искусственного интеллекта. К примеру, ИИ помогает врачам в регионе анализировать данные и выявлять признаки нескольких десятков заболеваний, в том числе онкологию, патологии лёгких и системы кровообращения.

Кроме того, в Липецкой области на входах в кафе и бары установили 80 камер с искусственным интеллектом. Система распознаёт алкогольную тару и отправляет снимки в контрольное ведомство. Если посетитель выйдет из заведения с бутылкой после начала действия ограничений время продажи алкогольных напитков, заведение получит штраф. При повторных нарушениях его могут закрыть.

Современные технологии Липецкая область применяет во всех сферах жизни – от мониторинга состояния дорог и предоставления госуслуг до общественной безопасности и контроля за соблюдением законодательства. Цифровые решения помогают делать работу органов власти и госучреждений более адресной и ориентированной на реальные потребности людей.

Участники «Прямого разговора» отметили, что представленный опыт заслуживает внимания и может быть использован в других регионах с учётом местной специфики.