«Липецккурорт» реконструируют за 6 млрд рублей

Липецк возвращает себе звание города-курорта. В областном центре отремонтируют знаменитую здравницу. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор АО «Липецккурорт» Вадим Митновецкий.

Завершить реконструкцию комплекса «Липецккурорт» на площади 6,3 гектара планируют в 2029 году. Здесь по-прежнему будут принимать гостей со всей территории РФ, оказывая санаторно-курортные услуги амбулаторно (курсовки) и санаторно-курортные услуги с проживанием (путевки).

В рамках реконструкции планируется создание автоматизированного медицинского блока, установка современного оборудования для диагностики и физиотерапии. Всё – от оснащения номеров до каждого медицинского кабинета – будет отвечать самым высоким стандартам санаторно-курортного отдыха.

«Эта реконструкция – своего рода возвращение нашей исторической идентичности. Будет создан не просто санаторий, а современный центр, достойный традиций города-курорта. Мы получим совершенно другой уровень санаторно-курортного лечения с разными форматами обслуживания», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, будет организована безбарьерная среда. Всё пространство будет адаптировано для маломобильных людей, включая автоматические двери, лифты и безопасные спуски. Объем инвестиций в проект составит 6 млрд рублей.