Масштабная реконструкция ждет Липецкий санаторий. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе ежегодного отчета перед жителями.

Новые инвесторы намерены вложить в обновление здравницы более 2 млрд рублей. Особое внимание планируется уделить не только уровню лечения, которым всегда славился санаторий, но и комфорту проживания, качеству питания, досугу и благоустройству прилегающих территорий.

«В санатории работают грамотные специалисты, применяются эффективные, проверенные временем методы лечения. Когда-то «Липецккурорт» славился на всю страну, мы уверены, что после реконструкции он снова вернет этот статус и станет лучшим в Черноземье», – сказал Игорь Артамонов.

Сейчас в штате курорта 170 человек, а оздоровление проходят порядка 120 гостей. При этом мощности санатория рассчитаны на прием 400 проживающих. Поэтому уже с 5 мая начались работы по улучшению качества сервиса – будет заменен оператор питания, а качество поставляемых продуктов и блюд теперь будет контролировать специальная служба. Собственники подчеркивают, что увольнять или сокращать рабочих не планируют, наоборот, штат здравницы будут расширять.

Основными гостями санатория «Липецк» традиционно становятся жители города и области, после реконструкции концепция не изменится. Одна из основных задач новой команды – сделать санаторий привлекательным как можно для большего числа людей. Планируется расширить формат отдыха и ввести курсовки. Это позволит отдыхать в санатории работающим липчанам: они смогут проходить оздоровительные процедуры по вечерам после трудового дня.

Основа курорта останется прежней – уникальное грязелечение и знаменитые минеральные воды. Однако появятся и новые профили, которые приятно удивят отдыхающих. Например, медицинский кластер, СПА процедуры и несколько бассейнов, в том числе и открытые. Для удобства посетителей будет построена парковка.