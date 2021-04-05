В арбитражный суд Липецкой области обратилось областное государственное унитарное предприятие «Липецкий областной водоканал» с заявлениями об оспаривании сразу пяти постановлений Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о привлечении к административной ответственности.

Как указано в заявлениях, в феврале 2021 года Росприроднадзор привлек ОГУП «Липецкоблводоканал» к административной ответственности за негативное воздействие на реку Усмань (использование водного объекта с нарушением условий разрешительной документации; сброс сточных вод с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ; нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод; а также невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду) и назначило наказание по каждому правонарушению в виде административных штрафов в общей сумме 590 тысяч рублей.

Арбитражный суд Липецкой области принял заявления к производству. Предварительные судебные заседания состоятся в апреле 2021 года.