Администрация Липецкой области приняла постановление о реорганизации ОБУ “Липецкий областной водоканал”. Его разделят на областные государственные предприятия с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого предприятия.

На его базе будут созданы государственные унитарные предприятия: “Воловский водоканал”, “Данковский водоканал”, “Добринский водоканал”, “Добровский водоканал”, Долгоруковский водоканал”, “Задонский водоканал”, “Измалковский водоканал”, “Краснинский водоканал”, “Лебедянский водоканал”, “Лев-Толстовский водоканал”, “Липецкий районный водоканал”, “Становлянский водоканал”, “Тербунский водоканал”, “Хлевенский водоканал”, “Чаплыгинский водоканал”, “Усманский водоканал”.

Учредителями этих предприятий будут управление жилищно-коммунального хозяйства и управление имущественных и земельных отношений Липецкой области. Этим ведомствам в срок до 1 июля 2021 года предстоит создать комиссию по реорганизации “Липецкоблводоканала” и обеспечить все необходимые для этого юридические процедуры.