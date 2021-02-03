Нужно ли переносить счетчик холодной воды из частного дома в уличный колодец, как того требует «Липецкоблводоканал»? Недавно «Липецкая газета» подняла эту тему, а после получила ответ на публикацию из областной прокуратуры.

Газета рассказывала о жителях села Круглое Лев-Толстовского района, которых водоканал вынуждал рыть колодцы рядом с домами и переносить туда счетчики. Похожие отклики приходили из Задонского, Липецкого и Добринского районов.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Дмитрий Чурсин расставил все точки над «i» и объяснил, насколько законны требования «Липецкводоканала» к своим абонентам.

Оказалось, что в самом защищенном положении находятся те жители региона, у которых ранее были заключены договоры с ОГУП «Липецкоблводоканал». Но при условии, что люди не подписали никаких новых документов. Если ранее потребителями ОГУП «Липецкводоканал» были смонтированы приборы учета воды в принадлежащих им домовладениях, приняты в установленном порядке в эксплуатацию и по ним осуществляется расчет оплаты за потребленную воду, соответственно приборы эксплуатируются на законном основании. В федеральном законе №261 и в Правилах №354 нет требований о признании ранее установленных и введенных в эксплуатацию приборов учета незаконными и их переустановке.

Еще в сентябре 2020 года заместителем прокурора региона руководителю ОГУП «Липецкоблводоканал» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Вопрос находится на контроле областной прокуратуры.

Возникает вопрос: может ли водоканал отказаться брать на учет новый счетчик, который хозяин жилья сам заменил в доме на старый? И что делать тем, у кого закончился межповерочный интервал прибора учета?

Оказалось, что действия водоканала в данной ситуации регулирует часть 9 статьи 13 федерального закона №261. А значит, ресурсоснабжающая организация обязана заниматься установкой, заменой, эксплуатацией приборов учета используемых энергетических ресурсов в рамках действующего законодательства и соответствующего договора водоснабжения.

«Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют», — говорится в ответе прокурора. При отсутствии письменного договора вопрос изменения места установки прибора учета, у которого истек срок поверки, решается индивидуально в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств.

Более того, существует федеральный закон №416 «О водоснабжении и водоотведении», и в нем предусмотрено, что приборы учета воды, установленные по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют поставку ресурса без взимания платы с абонента. Исключения составляют случаи опломбирования приборов учета повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц (пункты 4 и 5 статьи 18 федерального закона №416).

А для того, чтобы ввести установленный (поверенный) прибор учета в эксплуатацию, нужно подать заявку в ресурсоснабжающую организацию. Сделать это, на всякий случай, лучше всего не по телефону, а письменно.

Но это не значит, что можно расслабиться. Скорее всего, ОГУП «Липецкоблводоканал» будет пытаться «переиграть» абонентов и навязать им дополнительные соглашения к договору. Не зря в ответе прокуратуры сказано, что законом не запрещается внесение изменений в существующие договоры водоснабжения в добровольном порядке. То есть, говоря простым языком, люди должны понимать, что они подписывают. И не ставить свой автограф на документах, не вникнув в их смысл. Прежде чем что-то подписывать, лучше проконсультироваться с юристом, обратиться в МФЦ, в прокуратуру или к главе сельской администрации.

Если вы, не подумав, все-таки уже подписали это дополнительное соглашение к договору, то, скорее всего, придется переносить счетчик в колодец. Поставив свой автограф на документе, вы, по сути, сыграли на руку ресурсоснабжающей организации.

А вот тех жителей региона, которые раньше не являлись абонентами водоканала, жили без центрального водоснабжения и заключают договор впервые, ждет разочарование. Скорее всего, счетчик в колодец им ставить придется. Никто, конечно, не мешает доказывать свою правоту в суде. Но подобные попытки в нашем регионе успехом не увенчались. К примеру, в прошлом году Советский районный суд Липецка отказал истице, которая хотела изменить условия впервые заключаемого договора о подключении к центральной системе холодного водоснабжения. Дама хотела поставить счетчик не в колодце, а в доме. Но суд отказал ей в удовлетворении исковых требований.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕСКАЗАННОМУ

В октябре 2020 года ОГУП «Липецкоблводоканал» направило в Тербунский и Липецкий районные суды иски с требованием обязать абонентов заключить дополнительное соглашение. В настоящее время решение судами не принято, прокуратура в гражданских делах не участвует. От того, удовлетворит ли иск ОГУП «Липецкоблводоканал» Фемида, будет зависеть дальнейшая позиция ресурсоснабжающей организации в вопросе переноса счетчиков из домов в колодцы.