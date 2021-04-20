Сотрудники отдела государственного экологического надзора Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели плановую выездную проверку объекта негативного воздействия на окружающую среду – производственной территории АО Фирма «Август», расположенной г. Грязи Липецкой области.

В ходе проверки компании, специализирующейся на разработке, производстве и информационно-технологическом сопровождении применения химических средств защиты растений, были выявлены нарушения природоохранного законодательства.

В отношении лиц, допустивших нарушения, вынесены постановления о назначении административного наказания по ст. 8.1 КоАП РФ за нарушения в области охраны атмосферного воздуха, по ч. 1 ст. 8.2, ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ за нарушение требований в области обращения с отходами производства и потребления, в области охраны окружающей среды, на общую сумму 375 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.