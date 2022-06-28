Мобильное приложение «Социальный контракт», которое создано в Липецкой области, скачали более 2000 пользователей. Оно позволило сократить время оформления меры поддержки гражданами с 60 до 15 минут, а все необходимые документы подать онлайн, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

Опыт цифровой трансформации Липецкой области на комитете Совета Федерации РФ по социальной политике в режиме видеоконференци представила заместитель губернатора Ольга Белоглазова. «Востребованность соцконтракта в регионе растет. По количеству заключенных соцконтрактов с начала текущего года область стала лучшей в Центральном федеральном округе. Поэтому важно было упростить оформление данной меры поддержки. В конце апреля мы запустили мобильное приложение «Социальный контракт», которое позволяет липчанам онлайн получить не только исчерпывающую информацию о госпомощи, узнать, полагается ли его семье социальный контракт, но и, не выходя из дома, подать заявление и сэкономить время. Мы уже видим эффективность приложения, в два раза сократились сроки рассмотрения заявлений специалистами, отказы минимальны», – отметила на комитете Ольга Белоглазова.

Липецкое приложение Минтруд России одобрил для распространения по всей стране. С его помощью подать заявку на соцконтракт уже могут жители Нижнего Новгорода, также готовится подключиться Тульская область.

«В Липецкой области создана уникальная практика предоставления социального контракта: от составления бизнес-плана и онлайн-курсов, семинаров до развития маркетплейса. Действует и региональный соцконтракт. Уверена, разработанная программа может быть внедрена в других субъектах страны с целью повышения эффективности меры социальной поддержки на основании социального контракта, чтобы поддержать как можно больше российских семей. В этом году мы планируем выдать около 300 тысяч социальных контрактов», – отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политики Елена Бибикова.

Сегодня в Липецкой области меру поддержки оформили более 3,5 тысячи жителей региона. Почти половина из них получили средства на открытие своего бизнеса. Кроме того, восемь семей уже оформили региональный социальный контракт. 27 заявок находится на рассмотрении. «Социальные контракты востребованы у жителей Липецкой области. Важно, что есть хороший результат. Процент успешных соцконтрактов высокий, люди строят бизнес, увеличивают свой доход и вовлекаются в создание регионального продукта», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.