Выставка «Липецкое небо», посвященная Дню военно-космических сил Российской Федерации, откроется 12 августа в Центре изобразительных искусств в Липецке. Для города этот праздник – не только особенный, но и для многих липчан – личный.

История липецкой авиации началась в годы Первой мировой войны, когда в 1916 году в Липецке появились первые мастерские по сбору французских самолетов типа «Люран». В октябре 1918 года по приказу Главвоздухфлота в городе сформировали эскадру тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец», активно участвовавших в боевых действиях на фронтах Гражданской войны. В марте 1923 года началось формирование Липецкой авиационной школы, но в 1924 году школа закрылась, так и не успев организоваться. Зато открылась немецкая авиашкола.

Современная история Липецкого авиацентра берет начало с 1949 года. Сегодня липецкие асы защищают мирное небо нашей страны, участвуют в авиашоу и международных авиасалонах, прославляя липецкое небо и липецкую землю. «Летчики Липецкого авиацентра постоянно оттачивают свое профессиональное мастерство, приумножая мощь современной техники своей отвагой и выучкой. Верность небу, выдержка и боевой дух – лучшая гарантия того, что нынешнее поколение пилотов, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, обеспечивая безопасность и обороноспособность воздушных рубежей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

«Липецкое небо» – это межрегиональный проект, инициированный управлением культуры и туризма Липецкой области и Липецким отделением Союза художников России. Проект реализуется совместно с истребительным авиационным Севастопольским Краснознаменным, ордена Суворова III степени полком. По словам организаторов, «Липецкое небо» направлено на возрождение интереса общественности к профессии летчика, на сохранение памяти о величайшей роли отечественной авиации как в военное время, так и в мирные будни, об исторической значимости личного подвига наших земляков-летчиков, которые ценой собственной жизни сохраняют мир на земле.

Участниками проекта станут 14 художников из Липецка, Смоленска и Москвы. Проект включает в себя пленэр на территории липецкого авиаполка, выставку созданных по итогам пленэра произведений в Центре изобразительных искусств, организацию передвижных выставок в городах Липецкой области, мастер-классы и творческие встречи с художниками и летчиками. Также запланированы экскурсии для школьников и студентов. В экспозицию выставки войдут около 200 работ, это портреты летчиков, жанровые композиции, отражающие ежедневную рабочую обстановку авиаполка.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением ограничительных мер, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, уточнили в управлении культуры и туризма Липецкой области.