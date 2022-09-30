Общественная организация «Липецкое областное краеведческое общество» при поддержке Липецкого регионального отделения «Российского общества «Знание» выиграла конкурс Фонда президентских грантов на сумму около трех миллионов рублей. Победу краеведы одержали в номинации «Сохранение исторической памяти» по направлению «поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции» выиграла конкурс Фонда президентских грантов на сумму около трех миллионов рублей. Руководитель и автор проекта – доктор исторических наук, профессор, руководитель учебно-научной лаборатории «Проблемы истории стран Востока» ЛГПУ Лариса Черешнева.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о роли липчан и промышленных предприятий региона в создании индустриальной инфраструктуры Индии в 1955-1980-х гг.

В ходе реализации проекта пройдут публичные лекции в школах Липецка, г. Грязи, сел Лески, Большой Хомутец Липецкой области, а также в ЛГТУ и ЛГПИ. Будут проведены встречи с ветеранами промышленных строек, работа в архивных фондах Липецкой области и Министерства иностранных дел России. Впервые будет использована региональная публицистика и пресса Липецкой области, данные устных опросов липецких ветеранов промышленного производства, работавших в Индии, фотодокументы их семейных архивов. Также краеведы организуют презентации в областной универсальной научной библиотеке и выставка в областном краеведческом музее. Музейная экспозиция станет площадкой для популярных демонстраций проектантов при их работе с учащимися и общественностью.

Также в регионе пройдет Российско-индийский молодежный научно-просветительский форум «Липецкий край и липчане в строительстве промышленных гигантов Индии (1955-1980-е гг.)» с участием школьников, студентов ЛГПУ и университета имени Дж. Неру, представителей Посольства РФ в Дели и Индии в Москве, правительства Липецкой области и Липецка, ветеранов промышленных строек в Индии, краеведов и индологов Липецка, Москвы, Дели.

Кроме того, будет издан сборник материалов форума. Итогом проекта станет книга по теме проекта в количестве 1500 экз. Тираж книги передадут библиотекам и школам. Проект будет способствовать сохранению исторической памяти и развитию краеведения, краеведческих выставок в Липецке и Липецкой области.

«Такой проект поможет молодому поколению узнать о роли липчан в развитии промышленности не только родного региона, но и другой страны. Это воспитывает уваженние к труду, понимание масштабов создания индустриальной инфраструктурыи укрепляет связи Липецкой области и Индии», — считает губернатор Игорь Артамонов.