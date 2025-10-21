Липецкое отделение Клуба молодых промышленников возглавила Полина Шарова

Руководителем регионального отделения Клуба молодых промышленников стала Полина Шарова, собственник промышленной группы «Гермес». Предприятие является резидентом ОЭЗ «Липецк» и недавно расширило своё производство. В 2023 году Шарова вошла в тройку победителей II Всероссийской Премии «Молодой промышленник года».

Клуб молодых промышленников объединяет перспективных руководителей и владельцев промышленных предприятий в возрасте до 40 лет. Входящие в него компании показывают устойчивый рост с годовым оборотом от 120 млн до 2 млрд рублей. Организация пользуется серьёзной поддержкой на федеральном уровне: её попечительский совет возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, а в работе участвуют пять профильных министерств.

Липецкая область открыла региональное представительство Клуба первой в ЦФО. Статус резидентов уже получили несколько местных предприятий, включая «Гермес-Липецк», «Стальной лев», «Шаг», «Лучший фасад» и Грязинский культиваторный завод.

Как пояснили в региональном министерстве промышленности, инвестиций и науки, участие в Клубе открывает перед промышленниками широкие возможности: доступ к программам Минпромторга России, сотрудничество с крупнейшими корпорациями страны, а также участие в престижных отраслевых мероприятиях, включая Международный молодёжный промышленный форум и премию «Молодой промышленник года», в которой у Липецкой области уже есть успехи. Так, руководитель «Липецкой Кофейной Компании» Олеся Загорская вошла в топ-10 премии 2025 года. Максим Александров из Медико-производственной компании «Елец», Денис Ейкилис из «ЛипецкТехноЛит» и Дмитрий Цыпин из «Петэксперт» – в топ-200.