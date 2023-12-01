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В правительстве Липецкой области прошло внеочередное заседание обновлённого расширенного состава Совета Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». В заседании приняли участие начальник регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова, заместитель председателя комитета по транспортному машиностроению Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральный директор ООО «МИГ «КТЗ» Андрей Водопьянов, а также руководители предприятий машиностроительного комплекса области.

В ходе заседания была установлена численность и избраны новые члены регионального совета и ревизионной комиссии Липецкого регионального отделения. Новым Председателем Липецкого регионального отделения единогласно избран заместитель генерального директора ООО «МИГ «КТЗ» Мурад Караджаев.

«Сегодня перед региональным отделением стоят важные задачи по консолидации усилий представителей машиностроительного комплекса региона для достижения технологического суверенитета страны», – отметил Мурад Караджаев.

Союз машиностроителей России объединяет работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 76 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.