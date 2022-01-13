Липецкая область участвует в реализации научно-технического проекте по развитию производства отечественных кормов. С учётом требований Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства и Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» Министерством сельского хозяйства России курируются комплексные научно-технические проекты с участием профильных аграрных ВУЗов, НИИ и бизнес-сообществ.

Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, одним из направлений проекта является подпрограмма «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных». Реализация подразумевает грантовую поддержку всех участников с целью создания конкурентоспособных отечественных кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.

Воронежский государственный аграрный университет (в качестве научного сопровождения) и компания «ИстАгроДон» (как индустриальный партнёр) приступили к подготовке паспорта комплексного научно-технического проекта по теме «Развитие производства отечественных кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных на основе конкурентоспособного натурального сырья в условиях Центрально-Чернозёмного региона». В качестве итогового результата готовящейся заявки предусматривается получение авторских прав на интеллектуальную собственность и организация производства инновационных кормовых добавок на основе вторичных продуктов переработки топинамбура для сельскохозяйственных животных.

Завод «ИстАгроДон» находится в Данковском районе. Предприятие, специализирующееся на переработке топинамбура, приступило к работе в конце прошлого года. Компания будет выпускать пищевой инулин, фруктоолигосахариды и сироп высокой фруктозы, пищевые волокна и функциональные продукты на их основе, а также высокопитательные сухие корма для животноводства.

«Липецкая область ставит в приоритет развитие «зелёной экономики». «ИстАгроДон» –предприятие, работающее именно по таким принципам. С компанией подписано соглашение о строительстве второй очереди завода, а это не только новые перспективные направления, но и дополнительные рабочие места в сельской местности», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.