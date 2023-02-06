Группа компаний «Отрада» из Становлянского района Липецкой области стала победителем III ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года – 2022» в номинации «Запуск нового производства». Победу предприятию принес проект «Центр по передаче генов». Награждение победителей состоялось накануне при поддержке Минсельхоза России. Всего было отобрано 19 победителей в девяти номинациях: «Человек года», «Запуск года», «Экспортер года», «Инновация года» и других.

Как сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области, Центр по передаче генов высокопродуктивных племенных животных открылся в регионе в октябре прошлого года. Это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью мощностью до 350 тысяч доз в год. Производственная площадка группы компаний «Отрада» спроектирована в соответствии с современными стандартами отрасли и исключительным уровнем биобезопасности. Процесс производства максимально автоматизирован, а высокотехнологичное оборудование в лаборатории обеспечивает наивысший контроль качества. «Открытие предприятия стало важным шагом в импортозамещении, который позволит эффективно наращивать племенное поголовье и обеспечивать продовольственную безопасность», – отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.