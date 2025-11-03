Липецкое предприятие «Прайм Топ» увеличило производительность на треть благодаря нацпроекту

Ведущий производитель полимерных лакокрасочных материалов ООО «Прайм Топ» добился роста производительности труда на 33% по итогам участия в федеральном проекте «Производительность труда». Успешная реализация пилотного проекта на предприятии стала ярким примером эффективной работы национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Липецкой области.

Предприятие, располагающее современным производственным комплексом и научно-исследовательским центром в Липецкой области, официально присоединилось к федеральному проекту в мае 2025 года. Целью участия стала оптимизация производственных процессов и внедрение современных методов управления для укрепления конкурентных позиций на рынке.

В рамках пилотного направления «Оптимизация процесса производства лицевых эмалей» экспертами АНО «Региональный центр компетенций» совместно со специалистами «Прайм Топ» был проведен комплекс работ. На производстве была внедрена система 5S, оптимизированы процессы работы с сырьем и производства пигментной пасты, а ключевые производственные зоны были визуализированы.

Особое внимание было уделено подготовке внутренних инструкторов и запуску программы непрерывного обучения сотрудников, что является одной из ключевых задач федерального проекта.

Помимо роста производительности труда на 33%, компания значительно сократила время производственного цикла, что дает основания ожидать существенный годовой экономический эффект.

«Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Успех компании «Прайм Топ» наглядно демонстрирует, как современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.