Липецкое предприятие разрабатывает софт для автоматизированных систем управления

Предприятие ООО «Промэлектроника» в Липецке работает с 2001 года. Оно занимается автоматизацией технологических линий предприятий практически всех отраслей – от металлургической и горнодобывающей до пищевой и строительной. Липецкие разработчики готовят софт с множеством датчиков для систем управления производственными линиями, который помещается в так называемые «умные шкафы». «Промэлектроника» ведет полный цикл – от разработки технического задания до ввода готовых систем в эксплуатацию.

География объектов, над которыми работали липчане, простирается от Калининграда до Дальнего Востока. В числе флагманских проектов – Олимпиада 2014 года в Сочи и Чемпионат мира по футболу 2018 года. Липчане разрабатывали систему диспетчеризации временного электроснабжения. Информация со всех объектов, а на ЧМ – из 11 городов стекалась в единую диспетчерскую оргкомитета. Также «Промэлектроника» работала на строительстве самой современной и автоматизированной в России доменной печи №7 «Россиянка».

Сейчас на предприятии работает больше 100 специалистов. Импульсом для развития стало введение санкций. Липчанам выпал шанс взяться за крупные проекты, оставленные иностранцами, и они его не упустили. Компания регулярно набирает новых сотрудников. Стратегический партнер в этом деле – Липецкий государственный технический университет. Студенты Политеха ежегодно проходят практику – ознакомительную, производственную, преддипломную. Некоторые остаются работать на период летних каникул. Знакомятся с оборудованием, азами программирования и проектного дела. Это способствует закреплению знаний, полученных на лекциях. В свою очередь «Промэлектроника» помогает вузу в изготовлении лабораторных стендов, обновлении материально-технического оснащения, приобретении оборудования для экспериментальной части диссертаций. Некоторые инженеры совмещают работу и учёбу в магистратуре или аспирантуре.

«Ценность компании не только в импортозамещении технологических решений, но и формировании инженерного сообщества, способного решать высокотехнологичные задачи и совершенствовать отечественные разработки в промышленности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.