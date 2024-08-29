Фонд развития промышленности Липецкой области поддержит инвестиционный проект ООО «ГЕРМЕС-ЛИПЕЦК» по наращиванию объемов производства двухходовых низкотемпературных водогрейных котлов и выпуску новой продукции – трехходовых низкотемпературных водогрейных котлов. В результате будет организовано производство котлов Vitomax LCB-200 в объеме не менее 160 единиц в год, а также создано 16 новых рабочих мест.

Проект импортозамещающий, поскольку 60% котельного оборудования на отечественном рынке – зарубежного производства. Общий объем инвестиций составит 66,5 млн рублей, из которых 50 млн – будут предоставлены Липецким ФРП для покупки нового технологического оборудования и модернизации участков.

«Экономика Липецкой области развивается благодаря серьезным инвестициям в развитие производств. В приоритете – стратегически важные для страны предприятия, в том числе машино- и станкостроение. Плюс – создание высокооплачиваемых рабочих мест. За пять лет в регионе появилось 10 тысяч рабочих мест. Профессиональной подготовке кадров уделяется самое серьезное внимание. Партнерами в этой работе выступают служба «Работа России» и организации СПО региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.