Липецкое предприятие включено в реестр производителей органической продукции

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об органической продукции». Он дает определение понятиям «органическая продукция и ее изготовители», «органическое сельское хозяйство» и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Например, закон запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.

По данным Минсельхоза РФ, на 24 августа 2020 года в России 35 производителей органической продукции получили сертификаты соответствия органического производства, которые подтверждают соблюдение ими требований закона об органической продукции. Информация о них внесена в единый государственный реестр производителей органической продукции, который ведётся на официальном сайте ведомства.

В Липецкой области одно предприятие прошло сертификацию на соответствие требованиям российского законодательства по органическому производству. Это АО «ПРОГРЕСС». Органическая линейка его продукции представлена четырьмя видами: пюре яблочное, пюре из груш, пюре из бананов и пюре из манго. На этой продукции размещены специальные идентификационные знаки, которые подтверждают ее безопасность и экологичность.

Для минимизации негативного влияния на рынок органической продукции новой коронавирусной инфекции Роскачество (один из сертификаторов производителей органики) по рекомендации Минсельхоза России принял решение с 20 апреля и до конца 2020 года бесплатно сертифицировать предприятия малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством органической продукции.