Получателем юбилейного 250-го органического сертификата в России стало липецкое предприятие «Агроном-сад» из Лебедянского района. У производителя в 2020-м были сертифицированы яблоки сорта Имрус, а в 2021 году – яблоки сорта Либерти.

Действуют сертификаты три года, но компания снова прошла процедуру, потому что расширяет площади под органическими яблоневыми садами, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Получение сертификата означает, что производство прошло проверку аккредитованным органом по сертификации, на нем не используются пестициды, агрохимикаты, синтетические минеральные удобрения и другие запрещенные в органическом сельском хозяйстве вещества.

Только наличие соответствующего сертификата позволяет производителю маркировать свою продукцию как органическую. В Липецкой области работают два производителя органической продукции: АО «Прогресс» и ООО «Агроном-сад». «Органическое производство популярно в мире и имеет большой потенциал в нашей стране, поэтому все больше компаний в регионе задумываются о развитии или расширении такого производства», – рассказал заместитель губернатора региона Игорь Кремнёв.

Сейчас в стране 152 сертифицированных производителя, некоторые из них имеют по два или три сертификата на разные виды продукции. Все производители в обязательном порядке вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции, а также получают право маркировать свою продукцию специальным знаком «органик».

Кроме того, все сертифицированные производители могут принять участие во втором Конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции и побороться за победу в одной из номинаций. Конкурс проводит Совет Федерации РФ, Минсельхоз России и Роскачество при поддержке Фонда «Органика» для развития рынка органической продукции, формирования привычек к здоровому образу жизни у россиян, охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития органического сельского хозяйства.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».