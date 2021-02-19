Кассация подтвердила решение Липецкого УФАС России о картеле на заключения контрактов на поставку изделий медицинского назначения.

Напомним, в 2019 году управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области пресекло деятельность картеля в сфере здравоохранения, установив реализацию компаниями ООО «Медкомпани», ООО «Аверс-медтех», ООО «Биоспектр» и ООО «Лабэксперт-М» соглашения об участии в электронных торгах на право заключения контрактов для нужд организаций системы здравоохранения, в целях обеспечения победы одного из участников соглашения в указанных аукционах, а также для поддержания начальной максимальной цены контрактов.

Для участия в электронных аукционах компании использовали единую инфраструктуру и совместную подготовку к торгам. Общая выручка картеля превысила 316 млн.рублей.

По результатам выявленных фактов ООО «Медкомпани», ООО «Аверс-медтех», ООО «Биоспектр» и ООО «Лабэксперт-М» были признаны Липецким УФАС нарушившими Закон о защите конкуренции*.

Не согласившись с решениями, а также постановлениями антимонопольного органа, «Аверс-медтех» и ООО «Медкомпани» обратились в Арбитражный суд Липецкой области, затем – Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, а после в Арбитражный суд Центрального округа. Все три инстанции поддержали позицию Липецкого УФАС России.

«Картель действовала на протяжении нескольких лет. Неоправданно увеличенные затраты лечебных учреждений на закупку медицинского оборудования, реагентов и реактивов, изделий медицинского назначения и расходных материалов, используемых в медицине, безусловно сказываются на общее качество оказания медицинских услуг», – отметила руководитель регионального управления ФАС Ирина Поткина.