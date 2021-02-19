Кассация подтвердила решение Липецкого УФАС России о картеле на заключения контрактов на поставку изделий медицинского назначения.
Напомним, в 2019 году управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области пресекло деятельность картеля в сфере здравоохранения, установив реализацию компаниями ООО «Медкомпани», ООО «Аверс-медтех», ООО «Биоспектр» и ООО «Лабэксперт-М» соглашения об участии в электронных торгах на право заключения контрактов для нужд организаций системы здравоохранения, в целях обеспечения победы одного из участников соглашения в указанных аукционах, а также для поддержания начальной максимальной цены контрактов.
Для участия в электронных аукционах компании использовали единую инфраструктуру и совместную подготовку к торгам. Общая выручка картеля превысила 316 млн.рублей.
По результатам выявленных фактов ООО «Медкомпани», ООО «Аверс-медтех», ООО «Биоспектр» и ООО «Лабэксперт-М» были признаны Липецким УФАС нарушившими Закон о защите конкуренции*.
Не согласившись с решениями, а также постановлениями антимонопольного органа, «Аверс-медтех» и ООО «Медкомпани» обратились в Арбитражный суд Липецкой области, затем – Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, а после в Арбитражный суд Центрального округа. Все три инстанции поддержали позицию Липецкого УФАС России.
«Картель действовала на протяжении нескольких лет. Неоправданно увеличенные затраты лечебных учреждений на закупку медицинского оборудования, реагентов и реактивов, изделий медицинского назначения и расходных материалов, используемых в медицине, безусловно сказываются на общее качество оказания медицинских услуг», – отметила руководитель регионального управления ФАС Ирина Поткина.
- В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.