Только за эту неделю антимонопольным ведомством в Липецкой области возбуждено сразу 3 дела, в которых ярко прослеживаются признаки нарушения рекламного законодательства.

Ранее специалистами Липецкого УФАС России было установлено, что на одном из городских сайтов распространялась рекламная информация строительной компании, предлагающей покупку квартир в ипотеку от 2,65% годовых. Информация об условиях предлагаемой услуги была выполнена мелким, нечетким и нечитаемым шрифтом, что не даёт потребителю возможности ознакомиться с существенной информацией об условиях ипотечного кредита, определяющих его полную стоимость, а также вводит его в заблуждение.

Помимо этого, антимонопольном органом в ходе рейда было зафиксировано, что в г. Грязи Липецкой области на фасадах торговых центров распространялась реклама финансовых услуг, в которых отсутствовала информация о наименовании лица, оказывающего соответствующие финансовые услуги.

Также в одной из реклам отсутствовало указание на организационно-правовую форму общества, что вводит в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемым товаром или видом услуг.

В отношении данных рекламодателей и рекламораспространителей финансовых услуг возбуждены дела по признакам нарушения Закона о рекламе. Нарушителям – юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 4 до 20 тысяч рублей.

Справочно:

С июля 2021 года Липецким УФАС России было выявлено 14 фактов нарушения рекламного законодательство в сфере финансовых услуг, количество возбужденных дел – 11, количество постановлений о применении мер административной ответственности – 3, общая сумма наложенных штрафов – 300 000 рублей.