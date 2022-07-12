Директором Управления федеральной почтовой связи Липецкой области АО «Почта России» стала Вера Ефендиева. До прихода в Липецкое управление Почты России она работала в финансовых структурах.

Приоритетными задачами Веры Ефендиевой на должности директора УФПС Липецкой области станут: продолжение развития эффективной деятельности почтовых отделений региона, повышение доступности услуг почтовой связи в городах и сельской местности, развитие логистики, а также внедрение и реализация новых проектов на территории Липецкой области.

Вера Ефендиева получила два высших образования: одно в Липецком государственном педагогическом институте по специальности «Учитель физики, математики, информатики» и второе в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Финансы и кредит».

До прихода в Почту России Вера Ефендиева работала в нескольких крупных банках, где прошла путь от оператора до руководящих должностей. В Почте России Вера Сергеевна более 2 лет. До вступления в новую должность работала заместителем директора по операционному управлению УФПС Липецкой области Почты России.