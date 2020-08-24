Липецкое «Воскресение» получило награду в Чувашии

Фольклорный ансамбль «Воскресение» Липецкого областного Центра культуры народного творчества и кино стал дипломантом Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». Один из самых ярких и масштабных творческих форумов страны проходит в Чувашской Республике уже 28 лет. За это время он стал неотъемлемой частью культурной жизни России.

В этом году популярный фестиваль, объединяющий поколения любовью к культуре и традициям своего народа, был приурочен к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области. Творческий смотр проходил онлайн на сайте Республиканского центра народного творчества «ДК Тракторостроителей». В фестивале приняли участие 47 творческих коллективов из 30 регионов России, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Липецкое песенное творчество в Чебоксарах в исполнении фольклорного ансамбля под руководством заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Правительства страны «Душа России» Кристаллины Иващенко оценили по достоинству. Творческий коллектив был создан в 1991 году. Название ансамбля возникло из стремления его участников освоить, сберечь от забвения, воскресить песни родного края. Достижению этой цели способствуют многочисленные экспедиции в районы Липецкой области, общение с народными исполнителями, изучение традиционного мышления и уклада их жизни. Этот богатейший музыкальный материал составляет основу репертуара коллектива.

Ансамбль «Воскресение» выступает на концертных площадках Липецкой области, а также принимает участие в фольклорных фестивалях и конкурсах как в России, так и за рубежом.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов уверен, что развитие народного творчества способствует возрождению и сохранению культурных традиций России.

«Важно активнее привлекать к этим вопросам молодое поколение, ведь именно им предстоит заниматься сохранением исторического наследия», – считает Игорь Артамонов.