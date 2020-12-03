Липецкого школьника признали “юным техником и изобретателем”. Он разработал адаптивный протез руки

В Москве в здании Государственной Думы прошел финал VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Пандемия внесла свои коррективы – впервые церемония объявления победителей проходила в онлайн- режиме. Юных техников и изобретателей приветствовали депутаты комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, а также представители крупнейших российских ассоциаций и предприятий.

В этом году по итогам региональных этапов для участия в финале было отобрано более 350 индивидуальных, коллективных проектов и работ с прототипами, выполненных школьниками из 70 регионов России. В столь серьёзной конкурентной борьбе в номинации «Персонализированная и прогностическая медицина» члены жюри признали победителем Михаила Иванова – учащегося объединения «Мобильная робототехника» Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области.

15-летний изобретатель представил на конференцию адаптивный протез руки, способный изменять габариты под индивидуальные особенности пациентов. Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов, вручавший награду липецкому изобретателю, отметил, что несмотря на юный возраст Михаил продемонстрировал высокий уровень профессионализма и оригинальность идеи.

Михаил Иванов шестой год занимается робототехникой на продвинутом уровне у педагога дополнительного образования Маргариты Цыгановой. В финале VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» Маргарита Евгеньевна отмечена престижной наградой «Наставник года» II степени.

Заслуженные дипломы и ценные подарки организаторы конференции в ближайшее время передадут в регионы, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.