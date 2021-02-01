Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации субъектов и региональных органов исполнительной власти при участии Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. На нём обсуждались вопросы формирования кадрового потенциала для цифровой экономики, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В ходе обсуждения Дмитрий Чернышенко анонсировал, что в 2021-2022 учебном году в учебных заведениях Липецкой области в два раза возрастет количество бюджетных мест по специальности “Электроника, радиотехника и системы связи”.

«Президентом поставлена задача обеспечить цифровизацию 10 основных отраслей экономики, которую невозможно решить без команды сильных профессионалов в ИТ-сфере. Наша амбициозная цель – ежегодно наращивать бюджетные места в вузах страны, а к 2024 году этот показатель увеличить в 2,5 раза. Будем активно повышать цифровое образование специалистов других отраслей. Это совместная задача как государства, так и бизнеса», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Он отметил положительную динамику по увеличению бюджетных мест по ИТ-специальностям, которых в новом, 2021/2022 учебном году возрастёт до 80 тыс., что более чем на 25% превышает показатель предыдущего учебного года.

«Возьмём другую специальность – “Электроника, радиотехника и системы связи”. В два раза возрастёт количество мест на бюджете в Липецкой и Вологодской областях. Видим, как меняются пропорции по отношению к столице. Нам важно, чтобы молодёжь имела возможность получать хорошее бесплатное образование в своём регионе», – добавил Дмитрий Чернышенко.

При этом он добавил, что для качественной подготовки ИТ-специалистов, в том числе по искусственному интеллекту, необходимо повышать уровень профессиональных компетенций самих преподавателей. Якорным центром в решении такой задачи сегодня выступает Университет Иннополис, где в разработке соответствующих образовательных программ принимают участие специалисты ведущих российских ИТ-компаний, знающие специфику отрасли и потребности рынка. Ожидается, что по данному курсу в ближайшие четыре года будет организовано обучение для 80 тысяч преподавателей.