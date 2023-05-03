На эти цели региональное Отделение СФР по Липецкой области направило больше 300 миллионов рублей. Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки.

В единое пособие вошли две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам. С начала года отделение СФР по Липецкой области одобрило 20 тысяч заявлений на единое пособие. Сегодня ежемесячные выплаты получают родители 32 236 детей региона.

Мера поддержки назначается только семьям с доходом на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, который на сегодня в Липецкой области составляет 11 931 руб. После применения комплексной оценки нуждаемости семьи устанавливается размер выплаты на ребенка. Он составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей – в нашем регионе 12 364 руб.

При введении единого пособия предусматривается переходный период: семья может выбрать – сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие. Кроме того, на детей, родившихся до 31 декабря 2022 года включительно, можно оформить выплаты на детей до 3 лет по старым правилам до достижения ребенком 3-летнего возраста, а можно по новым, где пособие до трех лет назначается без учета очередности рождения ребенка. На детей, рожденных с 1 января 2023 года можно оформить только новую выплату.

Кроме того, подать заявление на единое пособие может женщина, которая только ожидает ребенка. Больше тысячи неработающих будущих мам Липецкой области уже оформили эту меру поддержки. В период беременности они могут получить до 100% регионального прожиточного минимума.

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