Антикризисную программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продлить в 24 регионах, сообщают РИА Новости.

“Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса”, — пояснила она.

По мнению главы регулятора, это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Набиуллина также поддержала идею разрешить россиянам самим продавать жилье, находящееся в залоге у банка.

“В целом я отношусь к такой перспективе положительно, поскольку в ряде случаев, если люди не могут выплачивать кредит, то могли бы выгоднее продать жилье сами”, — сказала она.

В то же время банкир считает, что эта идея требует проработки: важно, чтобы кредитные организации не навязывали должникам продажу собственности.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36 процента, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость: сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к началу года уже съело весь эффект от снижения ставки. Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом дальнейшее снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками пузыря.