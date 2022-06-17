Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявку Липецкой области на строительство очистных сооружений в Задонске. Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов Липецкой области и Задонского района, а также за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда национального благосостояния.

По оценкам специалистов, износ старых очистных сооружений в Задонске составляет около 97%. Пока здесь выдерживают всю технологию и стараются содержать инфраструктуру в рабочем состоянии. Но очистные работают в режиме перегрузки, они выдают не более 950 кубометров ресурса в сутки. При этом фактический объем поступления стоков составляет более тысячи кубометров. С учетом прогнозируемого развития города, строительства жилья и объектов соцкультбыта, существующие мощности слишком малы.

Планируется, что строительство новых очистных позволит обеспечить необходимой инфраструктурой существующую и планируемую застройки, а также подключить к сетям канализации возведенные здесь индивидуальные жилые дома. Во время модернизации системы водоотведения будут построены сооружения биоочистки производительностью 1500 кубометров, а также канализационные коллекторы для присоединения очистных к централизованной системе водоотведения. Кроме того, проектом предусмотрено несколько ступеней очистки канализационных стоков, в частности, механическая, биологическая и физико-химическая.

«Очистные сооружения Задонска морально и технически изношены. Строительство нового объекта позволит решить эту проблему и создать запас мощности. Кроме того, предоставит возможность изъявившим желание гражданам подключиться к системе централизованного водоотведения, а также станет драйвером социально-экономического развития города», – отмечает начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

Объем финансирования для реализации проекта составит 682,6 млн рублей, из которых 546,1 млн – средства, выделенные Фондом содействия реформированию ЖКХ за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния. «Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Строительство новых очистных сооружений, которые соответствуют требованиям безопасности и качества, а также снижения негативного воздействия объектов водоотведения на окружающую среду, в Задонске было необходимо. Будем предпринимать необходимые меры, чтобы подобные комплексы появлялись и в других городах области», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

Благодаря полученному финансированию стартовать с работами по строительству очистных в Задонске планируется уже этим летом, а завершить их – в конце 2023 года. Ожидается, что реализация проекта повысит охват населения Задонска централизованным водоотведением до 70%. Сейчас этот показатель составляет около 50%.