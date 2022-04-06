В рамках региональной просветительской кампании «Маршрут дорожной безопасности» в муниципальных районах поощряют лучших юидовцев.

В эти дни победители областного конкурса «Звезда ЮИД», в различных городах и районах региона получают заслуженные награды. Как известно, конкурс впервые проводился в нашей области и был направлен на популяризацию деятельности отрядов юных инспекторов движения, выявление активных, творческих, креативных юных липчан, интересующихся проблемами дорожной безопасности.

Во время мероприятий «Дни детской дорожной безопасности», составной части региональной широкомасштабной просветительской кампании «Маршрут дорожной безопасности» и проводятся церемонии награждения лучших юидовцев.

Так, в Становлянском районе о деятельности отряда ЮИД «Становлянский светофор» педагогам и сотрудникам Госавтоинспекции рассказала пресс-секретарь этого детского объединения, школьница Полина Карабанова. Среди множества важных и нужных дел была отмечена работа юных инспекторов в социальных сетях. Ребята в специальных информационных выпусках сообщают землякам о состоянии дорожной безопасности в районе, напоминают о факторах транспортных рисков.

Десять участников отряда были за активность награждены Почётным грамотами отдела образования, а Полине Карабановой вручили диплом победителя конкурса « Звезда ЮИД» и памятный сувенир.

Также обладателем диплома победителя конкурса «Звезда ЮИД» стала и восьмиклассница школы райцентра Красное Лейла Гасанова. Она командир школьного отряда ЮИД «Светофорик» и регулярно проводит с учащимися младших классов тематические обучающие занятия. Вручения наград победителям конкурса продолжаются.

Госавтоинспекция поздравляет всех юидовцев с заслуженными наградами, выражает уверенность, что ребята и в дальнейшем продолжат активно пропагандировать основы дорожной безопасности. А взрослых призывает принять участие в акциях просветительской кампании «Маршрут дорожной безопасности», в эти дни проводящейся в регионе и посвященной предотвращению детского травматизма.