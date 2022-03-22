В ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» продолжается капитальный ремонт консультативной поликлиники. В данный момент работы ведутся на втором этаже медицинской организации.

Модернизация второго этажа — это продолжение реализации проекта по созданию новой модели оказания медицинской помощи населению Липецкой области, начавшегося в феврале 2020 года с перепланировки и ремонта первого этажа медицинского учреждения.

На капитальный ремонт областной консультативной поликлиники ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» из областного бюджета было выделено 30 млн. рублей.

На отремонтированных площадях 2 этажа будет размещено:

современное, соответствующее всем стандартам качества «отделение функциональной диагностики» и «кардиологический диспансер»;

увеличится количество кабинетов, укомплектованных современным оборудованием;

появится возможность сконцентрировать все виды исследований территориально максимально близко к пациентам амбулаторного звена, в результате переноса ряда исследований из других корпусов учреждения;

появятся зоны комфортного ожидания для пациентов, обратившихся за консультативной помощью или обследованием;

появятся холлы, оснащенные системой кондиционирования, мягкой мебелью, декоративными световыми панелями, что будет способствовать улучшению эмоционального состояния пациентов. «Это долгожданный для нас ремонт, и мы с большим терпением и надеждой ждем открытия второго этажа поликлиники. Раньше кабинеты функциональной диагностики были разбросаны по всей территории больницы. Людям приходилось обойти несколько корпусов, чтобы пройти то или иное обследование. Сейчас будет все на одном этаже», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе липецкой областной клинической больницы Валерия Березина.

Всё это станет возможным благодаря оптимальной логистике и соблюдению объема рабочего пространства, с учетом принципов эргономики, в связи с чем проведена перепланировка ряда помещений и задействованы ранее неиспользуемые площади поликлиники.

Для улучшения информированности пациентов планируется установить ряд терминалов с необходимым и актуальным набором информации.

Разрабатывается новая навигация по территории больничного комплекса с указанием корпусов больницы и построением маршрута навигатором на экране инфомата в помощь пациентам.

Предположительная дата сдачи объекта лето 2022 года. Целью данного строительного проекта является ориентированность на потребности пациентов, эффективное использование ресурсов системы здравоохранения, внедрении принципов бережливого производства, повышение удовлетворенности населения региона доступностью и качеством медицинской помощи.

При его создании, помимо требований и принципов «бережливого производства», учитывались пожелания пациентов, обратившихся в областную поликлинику. Предварительно было проведено анкетирование, участниками которого стали более 100 человек и получено более 300 предложений по развитию и улучшению в работе.

На сегодняшний день в Липецкой областной консультативной поликлинике работают 34 врача по 19 специальностям. Самые востребованные специалисты среди пациентов — это сосудистые хирурги, урологи, проктологи, сурдологи и невролог-эпилептолог.

Пациенты направляются на консультативный прием из поликлиник региона по месту прикрепления. Только в 2021 году поликлиника ГУЗ «ЛОКБ» приняла около 115 тысяч пациентов (около пятисот человек в день).