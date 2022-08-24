31 августа Банк России приглашает представителей малого и среднего предпринимательства Липецкой области на онлайн-сессию «Запуск платформы Банка России «Знай своего клиента»: как это отразится на предпринимателях?».

Участники узнают: зачем нужна платформа «Знай своего клиента»; как она поможет снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микро-бизнес; как банки будут информировать клиентов об отнесении к определенному уровню риска; об опыте использования банками платформы за два месяца работы.

Спикеры вебинара: директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, представители деловых объединений, бизнеса и финансового сектора.

Начало онлайн-сессии в 11.00. Принять участие могут все желающие. Для участия необходимо направить свои контактные данные по адресу [email protected] с пометкой «участие в сессии дискуссионной площадки». Участники получат ссылку на трансляцию на почту, указанную в заявке.