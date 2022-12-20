Липецкая область в числе первых в стране стала победителем конкурсного отбора и получила субсидию из госбюджета в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В результате в 2019 году на базе Центра дополнительного образования Липецкой области был создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Он стартовал с шести направлений сферы информационных технологий. Это основы программирования, Интернет-технологии, разработка мобильных приложений, виртуальная и дополненная реальность, кибербезопасность и робототехника. За три года число компетенций выросло до 19. Среди новых направлений – Киберспорт и 3D-моделирование, Технический английский, Интернет-маркетинг, Электроника, Реклама.

Кроме того, «IT-куб» стал базой для создания сети региональных площадок цифрового образования детей «IT-bit» во всех 18 районах Липецкой области. «Знания в сфере информационных технологий современному человеку просто необходимы. А тот, кто сумеет освоить самые передовые направления, обязательно станет востребованным специалистом. Мы хотим, чтобы дети Липецкой области имели возможность обучаться этим наукам на самом качественном уровне», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.